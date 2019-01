Oppositielid zaakgelastigde Venezuela in VS

Guaidó is parlementsvoorzitter en riep zichzelf afgelopen week tot president uit. Washington erkende hem, samen met andere Amerikaanse landen, vrijwel meteen als staatshoofd. Dat leidde tot nog meer spanningen tussen het regime van Maduro en de VS. Maduro beval de VS zijn ambassade in Caracas te sluiten, maar volgens Washington kan alleen de wettige regering zo'n bevel geven.

Nederland heeft net als andere Europese landen aangekondigd Guaidó als staatshoofd te erkennen, wanneer niet snel vrije verkiezingen in Venezuela worden gehouden. Nederland heeft een bijzondere relatie met Venezuela, omdat Aruba, Bonaire en Curaçao er vlak voor de kust liggen.

