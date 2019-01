OM wil moordzaak Jair Wessels in groter onderzoek

Het verzoek van het OM vloeit mede voort uit verklaringen van Tony de G. over de moord op Wessels (30), die in juli 2017 werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. De G. werd eind vorig jaar gepresenteerd als kroongetuige, vlak voordat de rechtbank zich inhoudelijk over de moord zou buigen.

De G., die met justitie informatie deelde over opdrachtgevers en het bestaan van een criminele organisatie, heeft zijn rol bij de liquidatie van Wessels bekend. Daarnaast heeft hij verklaard over andere misdrijven en de betrokkenheid van zowel zichzelf als anderen daarbij. Volgens de aanklager is hij onlangs ook in de ’Haagse zaak’ ondervraagd.

Samenvoeging van de twee onderzoeken, aldus het OM, voorkomt „dat verschillende rechtbanken straks mogelijk anders oordelen over deels dezelfde feiten.” Ook dreigt gezien de verwevenheid van beide zaken volgens de aanklager het gevaar van dubbele verhoren en daarmee het „stuk horen” van de kroongetuige. „Dat komt de betrouwbaarheid van zijn verklaringen niet ten goede.”

Afgelopen vrijdag wees de rechtbank in de zaak over de moord op crimeblogger Martin Kok het verzoek van het OM af de behandeling ervan onder te brengen in een groter onderzoek naar liquidaties. De rechtbank oordeelde daarbij dat de wet een dergelijke overheveling niet toestaat. Maandag wees de aanklager erop dat beide zaken „niet één op één hetzelfde zijn” en dat de wet in dit specifieke geval „niet waterdicht” is.

