Uitgaansgeweld Boxtel: 'dit is onacceptabel'

Naterop trad naar buiten nadat in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Boxtel een gigantische vechtpartij uitbrak. Een vechtende jongerenmenigte keerde zich vervolgens tegen de aanwezige dienders, aldus de politie.

De onrust ontstond rond sluitingstijd van de horeca op de Markt in Boxtel tussen vermoedelijk twee grote groepen jongeren. Over en weer schreeuwden mensen en ook werd een rookbom in de menigte gegooid. Aanwezige agenten op de Markt probeerden de angel eruit te halen. De situatie escaleerde echter waarna de menigte van pak en beet honderd personen zich tegen de dienders keerde.

Vuistslag

Daarbij werd een agent van achteren vastgegrepen en kreeg een ander een vuistslag in zijn gezicht. Volgens de politie werd er gescholden, geduwd en met vuurwerk, blikjes en etenswaren gegooid. De groep werd via een politiemegafoon opgeroepen van de Markt af te gaan en te vertrekken om de rust terug te laten keren. Toen men niet gehoorzaamde trokken agenten tweemaal in linie op met behulp van wapenstokken en de inzet van een politiehond.

De politie hield ter plaatse één verdachte aan, omdat deze 19-jarige man uit Boxtel tegen de spiegel van een politieauto trapte. Hij is verhoord op het bureau en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Aanleiding onbekend

Wat de aanleiding is voor spanningen in het Boxtelse uitgaanscentrum, is nog in onderzoek. Onduidelijk is nog of twee groepen jongeren elkaar troffen nadat dat via sociale media is afgesproken, zoals het Brabants Dagblad maandagochtend meldde. „We zijn volop bezig om te achterhalen wie betrokken zijn bij dit onacceptabele geweld. In het horecagebied hangen diverse camera’s. Deze beelden gaan we uiteraard zorgvuldig bekijken. Tevens analyseren we de beelden die op social media circuleren en horen we getuigen die in de buurt waren en of iets gezien of gehoord hebben”, aldus de politie. ’Agressie en geweld tegen politiemensen en hulpverleners is onacceptabel. We roepen mensen op die hier meer van weten informatie en beelden met ons te delen’, luidt het statement na de ongeregeldheden.

Waarnemend burgemeester Naterop laat weten zich in de toekomst te beraden over welke maatregelen de gemeente in samenwerking met horeca-ondernemers treffen om dit uitgaansgeweld tegen te gaan. ’Dat doen we op basis van de uitkomsten van het politie-onderzoek. In Boxtel moet je gewoon veilig kunnen uitgaan. Ik heb er vertrouwen in dat we dat ook voor elkaar gaan krijgen. Het was daarbij goed om te zien dat naast de politie, ook de horeca-ondernemers en hun portiers hebben geholpen om de rust te herstellen.’