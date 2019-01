Man was ’vier keer dood’, maar leeft dankzij deze agent

„Heel bijzonder om iemand die je hebt gereanimeerd en dus levenloos hebt meegemaakt, weer springlevend te zien”, schrijft wijkagent Julian Steenbeek in een indrukwekkend betoog op Facebook.

Hij kreeg eind vorig jaar een melding van onwelwording. Toen Steenbeek ter plaatse kwam, leek het goed te gaan met de bewoner, maar op enig moment viel de man weg. „Ik startte met reanimeren”, schrijft Steenbeek. „Na ongeveer 3 minuten kwam hij bij en begon hij verder te praten alsof er niets gebeurd was.”

Goed fout

Alles leek goed. Maar niets was minder waar. „Direct hierna stopte zijn hart weer en viel hij dus weer weg. Uiteraard begon ik direct weer met reanimeren en dit resulteerde er in dat hij na enkele minuten weer bijkwam. Dit herhaalde zich nog twee keer. De laatste keer had minder goed resultaat en uiteindelijk is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.”

De man had hartslag, maar toch maakte Steenbeek zich zorgen. Maandenlang bleef hij in het ongewisse. „In verband met de wet op de privacy deelt het ziekenhuis geen gegevens met ons. Het is altijd maar de vraag of een slachtoffer uiteindelijk bij is gekomen en zo ja, hoe.”

Hereniging

Toch moest hij gisteren – om een andere reden – weer bij hetzelfde adres zijn. Daar trof Steenbeek de man die, zoals het slachtoffer zelf zegt, al ’4 keer dood was’.

„Heel bijzonder om iemand die je hebt gereanimeerd en dus levenloos hebt meegemaakt, weer springlevend te zien. Wat hebben we een mooi beroep.”