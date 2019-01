Italië isoleert onder Nederlandse vlag varend vluchtelingenschip Sea-Watch

De Sea-Watch 3 is van een Duitse hulporganisatie die de in 1972 gebouwde boot in Nederland in een vlaggenregister als plezierjacht heeft geregistreerd. Het schip is van de vereniging Sea-Watch e.V. die zich ten doel stelt vluchtelingen uit zee te redden en veilige manieren te vinden voor vluchtelingen om naar Europa te gaan.

Maar volgens de Italiaanse regering is het schip onderdeel van de mensensmokkel naar Italië. Migranten zouden vlak voor de Libische kust aan boord worden genomen en meer dan 500 kilometer noordelijker als drenkelingen worden aangeboden aan vooral Italië. Italiaanse bewindslieden hebben afgelopen week Nederland opgeroepen het schip toe te laten. Het mag niet in Italië aanleggen.

Nederlandse vlag

Italië zit door de reddingsactie nu dus opnieuw in de maag met het schip Sea-Watch 3. Omdat het Zuid-Europese land vindt dat het inmiddels wel genoeg mensen heeft opgevangen, kijkt het voor de opvang naar Nederland. Het schip vaart immers onder Nederlandse vlag.

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) voelt zich niet verantwoordelijk om nu opvarenden op te nemen. Hij wil dat er een systeem komt waarbij kansloze bootmigranten worden teruggestuurd. „Zonder concreet perspectief op een dergelijke structurele oplossing zal Nederland niet deelnemen aan ad-hocmaatregelen in het kader van de ontscheping. Nederland is hiertoe als vlaggenstaat ook niet verplicht”, liet hij eerder weten.

