’Zeehond als verbinder’

De beoogde publiekstrekker wordt daarmee de nieuwe en langverwachte locatie voor de sinds de jaren zeventig wereldberoemde Zeehondencrèche Pieterburen. Die heette de laatste tien jaar formeel al Zeehondencentrum Pieterburen en is na vele vaak trouwe bezoekers en zeker niet te vergeten duizenden geredde zeehonden wel aan vervanging toe. De zeehond, het symbool van de kwetsbare Wadden, krijgt ook in het nieuwe centrum met een ruime zeehondenopvang wederom een belangrijke rol toebedeeld, benadrukken de bedenkers. „De zeehond is het dier bij uitstek om de Waddenzee te begrijpen.”

Nieuwbouw

De nieuwbouw start begin volgend jaar en zal ruim een jaar vergen, verwacht de Friese Bouwgroep Dijkstra Draisma. Vrijdag werden de ambitieuze bouwplannen van het Deense architectenbureau Dorte Mandrup, waar vijf jaar aan gesleuteld werd, toegelicht. Een eerder ontwerp werd namelijk als te hoog en te prominent aanwezig beoordeeld door critici, maar het nieuwe aangepaste ontwerp moet het nu dan toch worden.

Directeur en initiatiefnemer van het centrum Niek Kuizenga vertelde op het schip ’Silverwind’: „De oude opvang in Pieterburen is alweer sinds jaren verouderd. Renoveren is te kostbaar geworden. Het nieuwe centrum zal een bijzondere plek worden om het Wad te begrijpen, met de zeehond als de verbinder. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten en samen de natuur beleven. Met de huidige crises is dat extra belangrijk.”

Eerder dit jaar werd de begroting duidelijk; het complex zal 43,7 miljoen euro kosten. Fors duurder dan eerder gehoopt, maar de huidige stijgende prijzen gaan ook niet aan dit project voorbij. Het Waddencentrum wordt bekostigd uit onder meer het Waddenfonds en vele andere regionale en landelijke fondsen.

’Natuur beleven’

Gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen hoopt op ’een iconisch gebouw’: „Zoals het Forum in (de stad) Groningen dat werd. Een goede plek om de natuur te beleven.”

Het dorp Pieterburen werd met de toenmalige grote aanjager Lenie ’t Hart vanaf de jaren zeventig in Nederland en daarbuiten jarenlang synoniem voor de in die tijd bedreigde zeehond en de strijd voor bijvoorbeeld schoner Waddenwater. De laatste tien jaar nam uiteindelijk een nieuwe generatie natuurbeschermers het stokje over. Kuizenga: „Dankzij de zeehondenopvang is er na al die jaren zoveel meer bekend geworden over het leven in de Waddenzee en de relatie van de mens en natuur. Dat is in deze tijd van klimaatverandering onverminderd belangrijk, zeker ook de educatie daarover.”