Na meisje (15) nu man (72) gewond na passerende auto

De 72-jarige man uit Den Helder raakte zondagmiddag rond 15.45 uur gewond op de Heerenweg. Hij voelde een klap op zijn hoofd toen een auto hem passeerde. Daarbij verloor hij zijn bril, die vernield werd.

Het slachtoffer hoefde verder niet behandeld te worden door medisch personeel, maar het incident roept vele vraagtekens op. Zaterdagavond raakte een jong meisje gewond aan haar arm toen ze vermoedelijk werd gestoken met een voorwerp door een passerende auto, ook in Barsingerhorn.

De twee incidenten, binnen 24 uur, worden samen onderzocht. In de buurt vermoeden veel mensen een link met eerdere incidenten in de buurt: in november werd een 18-jarige vrouw aangereden en vervolgens neergestoken in Egmond aan den Hoef tijdens een rondje hardlopen. Ook een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster werden eind vorig jaar eerst aangereden en vervolgens gestoken in Castricum.

De politie behandelt de twee zaken in Barsingerhorn nog onafhankelijk van de eerdere incidenten in de regio. „Vanzelfsprekend kijkt de recherche wel naar overeenkomsten”, meldt de politie.

