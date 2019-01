De politie heeft meteen het grasveld voor het woningcomplex afgezet met rood-wit lint. Ⓒ Persbureau Heitink

DOORNENBURG - Omwonenden van de appartementen aan de Blauwe Hoek in het Gelderse Doornenburg zijn verbaasd en in shock over de vondst van een vermoorde of gedode persoon in één van de woningen van het complex. De politie heeft intussen in het pand een verdachte aangehouden. “Een moord in Doornenburg. We kunnen het gewoon niet geloven.”