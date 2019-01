Verdachte vrouw (58) is partner dode man in Doornenburg

De politie heeft meteen het grasveld voor het woningcomplex afgezet met rood-wit lint. Ⓒ Persbureau Heitink

DOORNENBURG - Omwonenden van de appartementen aan de Blauwe Hoek in Doornenburg zijn verbaasd en geschokt over de vondst van het lichaam van een 58-jarige man, die door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 58-jarige vrouw is vanmorgen buiten de woning aangehouden, wegens betrokkenheid bij het delict. Zij is de partner van de overleden man. Het stel woonde samen in het appartement.