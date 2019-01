Kapper Ali redt vrouw na explosie: ‘ze was zó bang’

De 32-jarige eigenaar van kapsalon Luxus was zondagmiddag klanten aan het knippen, toen aan de overkant van de straat een woning gedeeltelijk instortte. „Ik dacht aan een bom. Dat ik in Irak was.” Omdat de Hagenaar geschreeuw hoorde rende hij – zonder verder na te denken – naar de overkant van de straat. „Tussen het puin van het ingestorte huis lag een Afrikaanse vrouw, die om hulp riep. Ze lag onder een bankstel. Ik ben over de stenen geklommen en heb haar eruit getrokken. Wat ik kon zien was dat ze glas in haar voet had. Ze was vooral heel erg bang.”

Voortgedreven door de adrenaline wilde de kapper op zoek naar andere slachtoffers, maar de inmiddels gearriveerde politie en brandweer riepen hem omwille van de veiligheid terug. „Dat snap ik ook. Maar het was zo erg dat je gewoon wil helpen. Dat ging vanzelf.”

Buurtbewoners die door het incident hun huizen moesten verlaten zijn opgevangen in een Haags hotel. Zij hebben vanochtend bezoek gekregen van burgemeester Krikke.