’Beelden van bajesfeest gênant’

,,Dit is onacceptabel”, zegt VVD-Kamerlid Van Oosten. „Ik vind het dan ook gênant worden dat dit blijft gebeuren’’,. De liberaal denkt paal een perk te kunnen stellen aan dit soort taferelen door smokkel van telefoons en andere verboden middelen strafbaar te stellen. ,,Ik zou zeggen: doorpakken nu met die wet.’’

PVV-fractieleider Wilders stelt voor om de ’feestneuzen’ in de bajes met alleen water en brood in een isoleercel te zetten. Partijgenoot Markuszower stelt voor bij wangedrag in de gevangenis de opgelegde straf te verdubbelen. ,,Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.’’

Er klinkt niet alleen een roep om zwaarder te straffen. SP-Kamerlid Van Nispen ziet een andere oorzaak van het wangedrag van gedetineerden. Hij wil dat minister Dekker (Rechtsbescherming) meer aandacht heeft voor het personeel van gevangenissen. ,,Overal zijn tekorten. Er is te weinig tijd voor celinspecties en te weinig tijd om in te grijpen als dat nodig is. Veiligheid is mensenwerk.’’

Bekijk ook: Justitie weer geconfronteerd met feestende gevangenen

Het is niet voor het eerst dat gevangenen openlijk feest kunnen vieren met smokkelwaar. In oktober filmden gedetineerden hoe ze zicht tegoed deden aan drank en drugs in de penitentiaire inrichting in Zaanstad. Minister Dekker kondigt maatregelen aan om smokkelen tegen te gaan. Zo moet een zogeheten ’gsm-paraplu’ het gebruik van mobieltjes onmogelijk maken in gevangenissen. Ook werkt hij een een wet om smokkel strafbaar te maken, nu is dat nog niet zo.