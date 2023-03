Premium Het beste van De Telegraaf

Uitspraak kan nog jaren duren Trump wacht nog meer rechtszaken

Door onze redactie buitenland

Advocaat Michael Cohen betaalde in opdracht van Donald Trump 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, moest daarvoor anderhalf jaar de bak in en wil nu dat zijn voormalige baas ook de cel ingaat voor precies hetzelfde vergrijp. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Al een kleine twee weken hield de Grand Jury in New York het land in spanning, vanaf het moment dat Donald Trump zelf in kapitale letters op zijn eigen sociale website had verklaard dat hij op het punt stond te worden gearresteerd en het land opriep om in opstand tegen de in zijn ogen politiek gemotiveerde arrestatie te komen.