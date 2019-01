Tiener Paulette schrikt: ’Hans wilde intiem worden’

„Ik wilde kinderen helpen, maar de enige beschikbare hulp bestond uit een pedofiel die kinderen aanrandt en verkracht...” Ⓒ Eigen foto / De Telegraaf

NAIROBI - De Keniaanse Paulette probeert kansarme jeugd te helpen. Ze zoekt hulp over weeshuizen en komt in 2016 bij Hans V. uit, de man die in Nederland talloze meisjes misbruikte, onder meer door penetratie met voorwerpen, en in Nairobi zijn seksuele driften kan blijven botvieren op jonge meisjes. Voor Paulette, dan 19 jaar, wordt het gesprek een desillusie.