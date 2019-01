Ook katje gered uit puin: ’Maar verdriet is enorm’

Dat het katje levend onder het puin vandaan werd gehaald, maakt baasje Amber nog een beetje blij, vertelt haar moeder.

Den Haag - Tranen van vreugde op de Haagse Jan van der Heijdenstraat: tussen de enorme puinhopen van de ingestorte woningen werd kat Pip in goede gezondheid gevonden door brandweermannen. Het dier is overgedragen aan de moeder van baasje Amber. „Dit is geweldig.”