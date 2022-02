Premium Het beste van De Telegraaf

Opa die 12-jarige autistische kleindochter misbruikte veroordeeld tot celstraf

Beeld ter illustratie

ALKMAAR - Opa René M. uit Roermond ging naar zijn kleindochter in Den Helder om de slaapkamer op te knappen. In plaats daarvan misbruikte hij haar. Daarvoor moet M. nu 3,5 jaar de cel in.