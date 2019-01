Celstraffen tot twee jaar voor overval huis Raymond van Barneveld

Yassine H. kreeg 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk, Yassir A. kreeg 12 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De derde overvaller, Mikey B., krijgt 264 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk.

De drie mannen uit Amsterdam pleegden op 16 juni vorig jaar een overval op de woning van Van Barneveld in Den Haag. De darter zelf was in het buitenland, maar zijn vrouw Silvia was wel thuis. De rechtbank in Den Haag achtte maandag ook bewezen dat twee van hen daarbij geweld hebben gebruikt tegen haar, nadat ze de verdachten in het huis had betrapt.

Bekijk ook: Eis tot 5 jaar cel voor overvallers Van Barneveld

Silvia van Barneveld werd geslagen, aan haar haren getrokken en bedreigd en ze verklaarde dat ze ,,doodsangsten had uitgestaan''. De verdachten - allen midden 20 - hebben de inbraak toegegeven maar hadden ontkend dat ze geweld gebruikten of de vrouw hadden bedreigd.

Naar eigen zeggen waren ze stomdronken en was toen spontaan het plan ontstaan om ergens in te breken.