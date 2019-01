Lid PVV schrapt Facebook-berichten na ophef

De omroep meldde dat Baars op Facebook onder meer had geschreven dat hij „Gerald Roetmop” een uitstekende advocaat vond voor Jos B., de verdachte van de moord op Nicky Verstappen. In een ander bericht noemde Baars Kuzu „de Turkse opvolger van Adolf H.”

Van Dijk zegt dat Omroep Zeeland hem had gebeld, omdat er ophef over de berichten van Baars op Facebook zou zijn. „Ik heb toen met Baars over de kwestie gesproken en die heeft toen uit eigen beweging en zonder aandrang van mij de berichten verwijderd”, zegt Van Dijk. Hij ziet geen reden om maatregelen te nemen tegen Baars. „Ik ken hem al jaren als een integer en zeer betrouwbaar persoon.”

Baars staat op plek negen van de PVV voor de Statenverkiezingen.