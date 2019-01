Racen op Autobahn blijft mogelijk, eisen milieuclubs weggewuifd

„De regering is niet voornemens om een algemene snelheidslimiet in te voeren op de Duitse snelwegen”, aldus de woordvoerder. „Er zijn intelligentere manieren om iets aan de snelheid te doen dan een algemene limiet.” Nu al geldt op bepaalde Duitse trajecten een snelheidslimiet.

Bij de Duitse klimaattafel werd deze week geopperd om een snelheidsbeperking in te voeren. De onderhandelaars pleitten voor een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. De Bondsrepubliek is het enige land in de EU waar je onbeperkt mag racen.

Ook verkeersminister Andreas Scheuer (CSU) heeft zich uitgesproken tegen de snelheidslimiet. Hij liet weten dat de maatregel ’tegen het gezond verstand’ ingaat.