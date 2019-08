Rwanda sluit grens met Congo om ebola

De regering van Congo bevestigt dat de grensovergang tussen de belangrijke grensstad Goma en het Rwandese Gisenyi is gesloten. Die laatste stad telt zo’n 85.000 inwoners, Goma ongeveer 1 tot 2 miljoen. Congolezen zouden Rwanda nog wel mogen verlaten.

Congo heeft de maatregel veroordeeld en spreekt over een „unilateraal besluit van de Rwandese autoriteiten.” Dat zou gevolgen hebben voor inwoners van beide landen die de grens moeten oversteken voor hun werk.

In Goma zijn twee mensen overleden aan het virus. Ook is inmiddels een derde besmetting gemeld. Het gaat volgens de autoriteiten om de dochter van een andere patiënt.

Experts vrezen voor uitbraken in dichtbevolkte steden. Besmettelijke virussen kunnen daar sneller om zich heen grijpen dan op het platteland. Ook is het lastiger om vast te stellen met wie patiënten in aanraking zijn gekomen.

De huidige uitbraak in Congo geldt als een van de dodelijkste in de geschiedenis. In een jaar tijd zijn zo’n 1800 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. „De laatste drie maanden werden er gemiddeld elke dag dertien nieuwe ebolagevallen gemeld”, meldt het Rode Kruis.

Die hulporganisatie houdt zich onder meer bezig met het verzorgen van veilige begrafenissen. „Juist wanneer iemand overleden is, is de ziekte snel overdraagbaar”, aldus het Rode Kruis. Dat ontwikkelde een „een deels doorzichtige lijkzak” om te zorgen dat mensen toch op een goede manier afscheid kunnen nemen.