Eindelijk: Nederlands elftal Bandy speelt met wereldtop

Nederland zou goed moeten zijn in Bandy, maar dat valt tegen. Ⓒ Nick Ponsioen

GOTEBORG - Meedoen met de grote jongens, het is voor de Nederlandse Bandy-heren een droom die uitkomt. Deze week spelen ze in de A-poule op het WK en mogen ze zich meten met de wereldtop. ,,Dat betekent ook dat we een paar keer tegen een muur aan lopen.’’