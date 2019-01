Carglass-monteur rijdt 148 in auto klant

De 34-jarige Belg uit Charleroi had zijn auto ingeleverd omdat er een sterretje zat in zijn glazen dak.

De supersnelle wagen van Nicolas, met een motor van 400 pk, is uitgerust met een voertuigvolgsysteem. Dus al snel kreeg hij de melding dat de wagen met een bloedgang door de stad scheurde.

Hij ging direct terug naar Carglass waar hem gezegd werd dat de auto getest moest worden na de reparatie aan het dak. „Om na te gaan of er geen gefluit van de wind te horen was”, kreeg hij als uitleg.

De eigenaar van de vestiging heeft zich verontschuldigd voor de snelheidsovertreding. Maar de klant zegt bij RTL: „Hij probeerde het goed te praten door te zeggen dat hij niet al zijn personeelsleden kon controleren. Een week later kreeg ik mail van klantenservice waarin ze schrijven dat het hen speet.”

De eigenaar vindt de excuses ’zwak’. Hij heeft dan ook een klacht ingediend bij de politie.

Commercieel directrice van Carglass, Karolien Hameloot, zegt in Het Nieuwsblad: „Dit had nooit mogen gebeuren. Zoiets tolereren we absoluut niet.”

„We gaan maatregelen nemen dat dit nooit meer voorkomt.”