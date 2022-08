Vrouw (42) vervolgd voor betrokkenheid bij ongeval oud-minister Dekker

Het ongeluk gebeurde op 7 juni omstreeks acht uur ’s avonds, toen Dekker met zijn racefiets het Schelpenpad in de Westlandse duinen afdaalde. Dekker liep vijftien breuken op en lag vijf weken in het ziekenhuis.

De 42-jarige verdachte, die daar op hetzelfde moment wandelde, werd meteen door de politie aangehouden, omdat het de vraag was of zij de oud-minister met haar arm had geraakt of dat ze hem bewust van zijn racefiets trok. Een woordvoerder van het OM zei dinsdag dat nog niet bekend is wanneer de vrouw voor de rechter moet verschijnen.

Op de dag dat Dekker uit het Haga-ziekenhuis werd ontslagen liet hij weten dat ’het iedere dag een beetje beter gaat’. „Dat geeft moed. De breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar. En het hoofd vindt met wat rust ook steeds meer z’n draai”, aldus de voormalig bewindsman, die hoopt snel weer de oude te zijn. „En ja, dan ook weer op de fiets te stappen.”

Niet de eerste keer

Het was niet voor het eerst dat Dekker met zijn racefiets viel. In 2016 brak hij zijn heup tijdens een vakantie in Spanje. Drie jaar eerder brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 was het een loslopende hond waardoor hij zijn sleutelbeen, een elleboog, rib en pols brak. Eind vorig jaar maakte Dekker bekend niet terug te keren in het kabinet-Rutte IV.

De 47-jarige Dekker was sinds 2017 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.