Zware crimineel met extreem geweld bevrijd bij rechtbank

De man, die al veertien keer is veroordeeld en sinds 2017 vast zat voor diefstal met geweld, werd maandag opgehaald in de gevangenis van Béziers. Drie bewakers brachten hem naar Tarascon.

Machinegeweren

Toen zij aankwamen en twee van hen uitstapten om via de intercom te vragen of het hek open mocht, sloeg het drietal toe. Twee mannen, bewapend met een pistool en een machinegeweer, schoten de banden van het busje lek. Zij schoten ook op de bewakers en de voorruit, volgens aanklager Patrick Desjardins het bewijs van hun vastberadenheid de gevangene vrij te krijgen. De vrouw die de gedetineerde vasthield, werd op haar hoofd geslagen. Binnen een paar seconden was het voorbij en sloeg Bousouak met zijn bevrijders te voet op de vlucht. Later zouden ze zijn weggereden in een wit voertuig.

De gedetineerde wordt naarstig gezocht in de regio. Hij wordt op dit moment vervolgd voor vier misdrijven. Boussouak zou onder andere auto's hebben gestolen en daarbij veel geweld hebben gebruikt.

Vertrouwen bewakers gewonnen

Volgens een woordvoerder van een van de cipiersvakbonden had de gevangene al eerder geprobeerd te ontsnappen. Hij verwijt de gevangenis naïef te zijn geweest: Boussouak gedroeg zich gedurende een paar maanden voorbeeldig, en sloeg toe toen hij het vertrouwen van de bewakers weer een beetje had teruggewonnen. Op dit moment wordt onderzocht of de escorte wel zwaar genoeg was.

Eind december ontsnapte een crimineel uit de gevangenis in de Parijse voorstad Fresnes met behulp van aan elkaar geknoopte lakens. Hij is nog steeds voortvluchtig. In juli vorig jaar ontsnapte overvaller Redoine Faid uit de cel in Reau met behulp van een helikopter. Hij werd drie maanden later opgepakt.