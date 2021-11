Grapperhaus: 173 mensen gearresteerd na rellen afgelopen weekend

Het afgelopen weekend braken op verschillende plaatsen in het land rellen uit, waarbij onder meer zwaar vuurwerk en stenen werden gegooid naar hulpverleners. In Rotterdam schoot de politie vrijdagavond gericht op enkele relschoppers, nadat een demonstratie tegen de aangekondigde coronamaatregelen uit de hand was gelopen.

Rellen in Rotterdam bij de Coolsingel. Ⓒ ANP

’Zeer georganiseerd geweld’

Zaterdag en zondag waren er rellen in onder meer Den Haag, Katwijk, Bunschoten en Urk. Die ongeregeldheden zijn volgens Grapperhaus „ogenschijnlijk” het resultaat van „zeer georganiseerd geweld” en hebben waarschijnlijk niets te maken met maatschappelijke of politieke onvrede. Aan deze georganiseerde rellen deden ook minderjarigen mee. „Demonstreren doe je niet met geweld. Dit had niets met een demonstratie te maken”, aldus de minister.

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich maandag uit tegen de rellen. „Dit is puur geweld onder het mom van demonstreren.” Koning Willem-Alexander bezocht maandag Rotterdam en voerde daar gesprekken met politie-, brandweer- en ambulancepersoneel dat vrijdag werd ingezet. De koning zei te spreken „namens negentig procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan.”