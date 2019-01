Facebook: Europese verkiezingen beschermen

Facebook wil ook meer mensen inzetten om in te grijpen als er iets dreigt mis te gaan. In Ierland en Singapore moeten regionale centra worden opgezet, die een „extra verdedigingslaag tegen nepnieuws en haat” moeten worden voor de „integriteit van verkiezingen.” Facebook verwijdert berichten die tegen de regels ingaan, maar er zijn ook berichten die volgens de regels wel mogen, maar die toch „de authenticiteit van het platform ondermijnen”, zoals sensationele verhalen. Die komen lager in de tijdlijn van gebruikers te staan. Als mensen zulke berichten minder zien, worden ze ook minder gedeeld.

Dit jaar zijn er niet alleen verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederland kiest in maart de Provinciale Staten. De leden daarvan kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Ook de inwoners van onder meer België, Israël, Denemarken, Griekenland, Polen, Oekraïne, Nigeria, Tunesië, Zuid-Afrika, Thailand, Indonesië en India kunnen naar de stembus.

