Duitse politie: lichaam vrouw in plastic zak gevonden vlakbij Nederlandse grens

Volgens de omroep zou de vrouw sinds 21 december 2023 vermist zijn. Ze werd dinsdag in de westelijke deelstaat Nordrhein-Westfalen gevonden. Volgens de politie was haar lichaam gewikkeld in een plastic zak.

Volgens de autoriteiten is de man van de vrouw, een 42-jarige Afghaan, gearresteed. Of en hoe hij betrokken was bij haar dood is nog niet bekend.