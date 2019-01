Inzamelingsactie voor gevallen oud-bokser Rudi Lubbers

Lubbers meest memorabele partij was die tegen Muhammad Ali op 20 oktober 1973 in het voetbalstadion van Jakarta. Lubbers wist de volle twaalf ronden op de been te blijven tegen de Amerikaanse bokslegende.

Tot mei 2018 vorig jaar bewoonde Lubbers en zijn partner in een huurhuis. Maar ze werden hun huis uit gezet door de eigenaar vanwege het grote aantal zwerfhonden die ze opvingen. Sindsdien verblijven ze in een busje. De hulpactie moet de aanschaf van een camper, caravan of woonunit zou de aanschaf mogelijk maken. Mensen die willen bijdragen kunnen mailen naar HelpRudiLubbers@gmail.com.

