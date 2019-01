Man (45) dood gevonden in put bij Málaga

Een 45-jarige man werd maandagochtend dood gevonden in een put van drie meter diep in de buurt van Villanueva del Trabuco. Ook de hond van de man werd dood aangetroffen in de put. Spaanse media berichten maandag prominent over de zaak en verwijzen daarbij naar het recente drama in Totalán.

De plek waar de man werd gevonden bevindt zich op ongeveer een uur reistijd van Totalán, waar peuter Julen na een zoektocht van dertien dagen dood werd aangetroffen.

Vermist

De man werd zondagavond als vermist opgegeven nadat hij niet terugkeerde na een wandeling met zijn hond. De route die de man liep, leidt onder meer naar een toeristische fontein, de Fuente de los Cien Caño. Volgens buurtbewoners liep de man vaak met zijn hond op het pad. „Hij kende het terrein beter dan wie dan ook”, zegt een bewoner tegen Diariosur.es.

De kleren van de man, volgens lokale media een landarbeider, werden aangetroffen naast de put. De politie onderzoekt onder meer het scenario dat de man in de circa vijf meter brede put is gesprongen om zijn hond te redden. Ook sluit de politie volgens Spaanse media niet uit dat de man een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Rond de put staat een muur van ongeveer een meter hoog. Autopsie moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Duizenden illegale putten

Na de tragedie in Totalán is in Spanje veel discussie losgebarsten over de vele duizenden, vaak illegale putten in het land. Op veel plekken zijn putten geboord om aan water te komen, maar vaak wordt daarvoor geen vergunning aangevraagd.