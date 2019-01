Actiegroep woedend door scheiding orka Morgan en haar kalf

Een verzorgster speelt in 2011 met orka Morgan in Dolfinarium Harderwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

NIJMEGEN - Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe orka Morgan en haar kalf door een hek in het bassin gescheiden zijn. Het volwassen zoogdier zwemt hierbij heen en weer om zodoende toch nog een glimp van haar jonge spruit op te vangen, zo stelt de Free Morgan Foundation (FMF) uit Nijmegen. „Een jong dat ook nooit en te never meer naar zee mag, want het is een onnatuurlijke kruising.”