’Pools tumor-vlees mogelijk in Nederland’

De organisatie zette maandag undercoverbeelden online die de Poolse nieuwszender Tvn24 maakte. Een vegetarische journalist ging drie weken undercover in een slachthuis. Daar at hij gedurende de lunch wekenlang vlees om niet op te vallen.

Hij filmde onder meer hoe dieren die niet meer kunnen staan, aan kabels aan de kop worden voortgesleept of liggen te creperen. Zelf moest de journalist naar eigen zeggen tumoren uit het vlees snijden. Zieke dieren werden gewoon geslacht. Hun vlees werd verwerkt, maar niet gecontroleerd.

Pools rundvlees wordt door heel Europa geëxporteerd en het vlees gaat mogelijk ook aan Nederland niet voorbij, zegt Animal Rights, dat al diverse keren soortgelijke beelden uit de vee-industrie naar buiten bracht, ook uit andere landen zoals Duitsland.

In Nederland werd volgens CBS-cijfers in 2017 voor 274 miljoen euro vlees geïmporteerd uit Polen. In het Verenigd Koninkrijk, groot importeur van Pools vlees, is door experts inmiddels alarm geslagen. De NVWA kon maandag nog niet zeggen of het de zorgen van Animal Rights deelt.