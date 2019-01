Smartphones en drugs gevonden bij celinspecties Zuyderbos

HEERHUGOWAARD - Uitgebreide zoekacties door justitie in cellen van gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard hebben vandaag vier smartphones, vijf opladers en drugs opgeleverd. De celinspecties, waarbij ook speurhonden werden ingezet, vonden plaats nadat gisteren via deze krant zelfgemaakte video’s uitlekten van feestvierende bajesklanten. De zoekacties gaan morgenavond nog door.