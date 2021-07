Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken getroffen gebied Valkenburg

Premium Gossip

Eerste stap naar verzoening prins Harry en Charles?

Hoewel het explosieve interview bij Oprah dat Buckingham Palace op zijn grondvesten heeft doen trillen inmiddels alweer een aantal maanden geleden is, zit het tussen prins Harry en zijn vader nog steeds niet goed. Volgens insiders zou - ondanks dat prins Charles nog steeds boos is - er wel een en an...