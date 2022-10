’Noord-Koreaans leger vuurt honderden artilleriegranaten af’

De artillerie werd afgevuurd in de wateren voor de oost- en westkust van Noord-Korea. Ze kwamen volgens het Zuid-Koreaanse leger neer in bufferzones ten noorden van wat wordt beschouwd als de maritieme grens tussen Noord- en Zuid-Korea.

De nationale veiligheidsraad in Zuid-Korea veroordeelt het regime in Pyongyang voor het laten oplopen van de spanningen. Ook stelt de raad dat Noord-Korea in overtreding is van een pact uit 2018 dat „vijandige acties” in het grensgebied verbiedt.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol respecteert de akkoorden tussen de Korea’s, meldt zijn woordvoerder. Die zegt ook dat het voortbestaan van het pact uit 2018 afhangt van Pyongyang. Noord-Korea heeft in de afgelopen weken meermaals rakettesten uitgevoerd, waardoor wordt gevreesd voor de eerste Noord-Koreaanse nucleaire test sinds 2017.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn vanwege de Noord-Koreaanse acties de afgelopen weken met militaire oefeningen begonnen op de Japanse Zee. De VS heeft onder meer een vliegdekschip in de regio liggen, de USS Ronald Reagan. Pyongyang heeft de aanwezigheid van het schip in de regio veroordeeld als een bedreiging voor de stabiliteit.

VS en Zuid-Korea voeren gezamenlijke raketoefeningen uit en beantwoorden daarmee de oefening die Noord-Korea eerder deed waarbij een ballistische raket over Japan vloog.