Zuid-Korea en VS kondigen militaire oefeningen op zee aan na Noord-Koreaanse rakettesten

Dinsdag lanceerde Pyongyang een raket die over Japans grondgebied vloog. De VS, Zuid-Korea en Japan reageerden toen ook al met eigen rakettesten en legeroefeningen in de lucht. Maar Noord-Korea beantwoordde die weer met nieuwe raketten en het nabootsen van bombardementen. In een reactie noemde Noord-Korea de rakettest „een vergeldingsmaatregel” vanwege de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire oefeningen in de regio. De VS heeft er onder meer een vliegdekschip liggen.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken sprak in een reactie van „een onacceptabele bedreiging voor het Japanse volk” door Noord-Korea.

De drie bondgenoten willen laten zien snel te kunnen reageren bij een eventuele aanval van Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse leger zegt door te gaan met het versterken van de krijgsmacht om klaar te zijn voor alle Noord-Koreaanse provocaties. Namens de VS doet het vliegdekschip USS Ronald Reagan mee aan de oefeningen, die ook zaterdag nog doorgaan. Pyongyang heeft de aanwezigheid van het schip in de regio veroordeeld als een bedreiging voor de stabiliteit.

VS en Zuid-Korea voeren woensdag een gezamenlijke raketoefening uit en beantwoorden daarmee de oefening die Noord-Korea eerder deed waarbij een ballistische raket over Japan vloog.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, verweet China en Rusland deze week dat zij zwaardere sancties voor Pyongyang tegenhouden. Deze twee landen wilden niet dat de VN-Veiligheidsraad bijeenkwam omdat het „niet bevorderlijk” zou zijn.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen die een kernkop kunnen dragen.