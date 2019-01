Is virus redding mensheid?

Mark-Paul Gosselaar (r.) met tegenspeelster Saniyya Sidney. „Dit is waarschijnlijk de grootste show waar ik ooit in heb gespeeld.” Ⓒ Fox

Fans van The walking dead kijken nu al op tegen het naderende einde van de serie. Het antwoord van Fox, dat de serie (ook) in Nederland uitzendt, laat echter niet lang op zich wachten. Sterker, dat is alvast binnen: vampiers-serie The passage moet de succesvolle zombieshow doen vergeten.