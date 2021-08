Turkse influencer vervolgd om foto met seksspeeltje in Amsterdams seksmuseum

Samen met twee vriendinnen kwam de Turkse influencer vorig jaar januari naar Amsterdam. „Om mijn 22ste verjaardag te vieren”, laat ze via WhatsApp weten.

De inmiddels 23-jarige Taşkin is een bekende Turkse influencer. Ze bereikt via haar kanalen (Instagram en Twitter) meer dan een half miljoen mensen.

De vrouw komt in de problemen door een foto met een seksspeeltje, die is gemaakt in het Sexmuseum. Ze was al eerder door de politie opgepakt vanwege deze foto, heeft zelfs een nachtje doorgebracht in de cel, maar na een verklaring mocht ze weer vertrekken.

Maar ruim een jaar later krijgt Taşkin een sms-bericht: ze wordt op 26 oktober verwacht in de rechtbank wegens het schenden van wetsartikel 226. De influencer wordt vervolgd voor het promoten van onzedelijk materiaal, waar een straf van zes maanden tot twee jaar op staat.