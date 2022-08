Zeldzame witte olifant geboren in Myanmar

Het baby mannetje weegt ongeveer 80 kilogram en is 70 cm lang, meldt de krant Global New Light of Myanmar. De moeder van de kleine olifant is de 33-jarige Zar Nan Hla en leeft in het beschermde park Myanmar Timber Enterprise.

Volgens de lokale krant heeft de jonge olifant zeven van de acht kenmerken van een zeldzame witte olifant. De acht kenmerken zijn: parelkleurige ogen, een huidplooi aan de schouders, witte haren, een opvallende staart, opvallende tekens op de huid, vijf klauwen op de voorpoten, vier op de achterpoten en grote oren. Welke eigenschap deze olifant niet heeft, wordt niet gemeld.

De witte olifanten gelden in Myanmar als symbool voor macht en gelukt. Momenteel leven er volgens staatsmedia zes van deze zeldzame dieren in het land, deze zijn onder het beheer van het leger. In Myanmar is het leger aan de macht sinds de regering bij een staatsgreep in februari 2021 werd afgezet.