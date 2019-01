Hart verpand aan speeltuin der natuur

V.l.n.r. Boukje Bron, Klasina Seinstra en Neeke Smit. Ⓒ Glenn wassenbergh

TECHENDORF - Gele nummerborden en rood-wit-blauwe vlaggen. Heel Techendorf lijkt er deze dagen mee bezaaid. Het amper 1000 zielen tellende dorp aan de Weissensee is zoals elk jaar weer even een Hollandse enclave. De Alternatieve Elfstedentocht lokt ongeveer zesduizend landgenoten richting het bevroren bergmeer in het zuiden van Oostenrijk. Ook helden uit het verleden Klasina Seinstra (50), Neeke Smit (58) en Boukje Bron (49) zijn zoals altijd van de partij. Al liggen hun glorietijden ver achter hen, nog steeds keren ze met groot plezier terug naar de //speeltuin der natuur//, zoals de plaatselijke VVV de regio omschrijft. „Al ben ik blij dat ik die 200 kilometer niet meer hoef te schaatsen”, is Bron eerlijk.