IJveer vernoemd naar Eberhard van der Laan

IJveer 63 is het vierde schip in een reeks nieuwe, grotere en schonere veerboten. Het is voor het eerst dat het GVB een voer- of vaartuig vernoemt naar een persoon. Het IJveer 63 wordt dinsdag in de vaart genomen en vaart tussen Centraal Station en Buiksloterweg.

Bekijk ook: Femke Halsema gedenkt voorganger Eberhard

Bekijk ook: Arcade Fire draagt nummer op aan Eberhard van der Laan

GVB-directeur Alexandra van Huffelen: „Eberhard van der Laan was een leider die spreekwoordelijke bruggen bouwde en oprecht de verbinding zocht - en legde - met de Amsterdammers. Vanuit die gedachte eren wij hem, mede op verzoek van heel veel Amsterdammers, met de vernoeming van een schip dat de beide oevers van het IJ met elkaar verbindt.”

Bekijk ook: Jordanees café eert Van der Laan op gevel