Niemand kan strijd winnen

AMSTERDAM - Zowel de Taliban als de VS beseffen dat hun tactiek niet werkt. Daarom praten ze. Een jaar geleden beloofde president Trump nog dat de VS in Afghanistan „zou doorvechten totdat er gewonnen was”. Er kwamen extra troepen en vooral het aantal luchtaanvallen op de Taliban nam enorm toe. Daarbij werden ook opiumvelden bestookt. Met de opbrengst van die opium financieren de Taliban hun strijd.