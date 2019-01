Bahrein wil uitlevering van Arabische profvoetballer

Hakeem Al-Araibi is profvoetballer en een erkend vluchteling in Australië.

BANGKOK - Wereldvoetbalbond FIFA eist de vrijlating van Hakeem Al-Araibi, een vluchteling uit Bahrein die profvoetballer is in Australië en vastzit in Thailand. Persbureau Reuters meldde gisteren op basis van Thaise bronnen dat Bahrein het proces voor zijn uitlevering is begonnen.