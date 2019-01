Afsluitdijk dicht na dodelijk ongeluk

Een traumahelikopter is ter plaatse. De vangrail is door het ongeval ernstig beschadigd en moet worden gerepareerd.

Omrijden

Automobilisten die vanuit Amsterdam komen kunnen het best omrijden via de A6 richting Lelystad. Verkeer vanuit Den Helder kan via de dijk Enkhuizen-Lelystad rijden.

De A7 gaat pas weer open als de politie klaar is met het onderzoek en als de vangrail is gerepareerd.