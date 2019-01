Afsluitdijk weer open na dodelijk ongeluk

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

DEN OEVER - De A7 op de Afsluitdijk is weer open. De weg richting Friesland was enkele uren afgesloten na een dodelijk ongeluk met twee voertuigen. Rond 01.20 uur is de weg weer vrijgegeven, meldde Rijkswaterstaat.