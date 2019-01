’Omstreden’ bankje van weduwnaar (87) mag blijven

Het bankje op het kerkhof in Stadskanaal waar veel om te doen was. Ⓒ Jos Schuurman

STADSKANAAL - Het ’verboden’ bankje op het kerkhof in Stadskanaal, dat het landelijke nieuws haalde en waarover gisteravond een spoeddebat was, mag toch blijven. Weduwnaar Lucas Meijer (87) is slecht ter been en zit daarom graag op een houten bankje bij het graf van wijlen echtgenote Albertien (Attie) Sanders. „Dan ben ik toch bij haar.” Eigenlijk mag meubilair alleen op plekken verderaf staan.