Zieke zeekoetjes groot mysterie

Zieke en verzwakte zeekoeten kruipen dicht bij elkaar. Dat gedrag is niet zorgelijk, maar hun conditie is dat wel. Ⓒ Foto Anne van der Woude

Ureterp - Zes zeekoetjes zitten sneu bij elkaar in een hoekje in een hok. Hun veertjes zijn dof en vies, hun oogjes een beetje gesloten. Ze hebben het in elk geval voorlopig nog overleefd. Van een stuk of tien andere zeekoeten, die werden opgevangen door De Fûgelhelling in Ureterp kan dat niet worden gezegd.