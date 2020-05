Rijwielhandelaren zien fietsen de deur uitvliegen

Thuiswerker Frank Aalten maakt na zijn werkdag graag een fietstochtje. Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

Amsterdam - Fietsen neemt in coronatijd een hoge vlucht. Premier Ruttes oproep om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken, brengt velen ertoe om in plaats van de bus de fiets te pakken. Ook de mondkapjesplicht die op 1 juni ingaat, maakt het ov er niet aantrekkelijker op. Bovendien is fietsen een eenvoudige manier om in beweging te blijven, nu de sportscholen dicht zijn.