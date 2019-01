Geweld tegen leerkracht hoofdpijndossier

Jaarlijks moeten tientallen leerkrachten zich juridisch bij laten staan vanwege geweldsincidenten of ongewenst fysiek contact. Vakbond CNV had vorig jaar 24 gevallen. „En het gros van de gevallen wordt niet gemeld.”

Verkracht in eigen lokaal

De tientallen onderwijzers die juridische bijstand krijgen in procedures na incidenten met leerlingen vormen het topje van de ijsberg, stelt specialist op dit gebied Wouter Prins. Hij traint docenten in het omgaan met agressie en werkt bij onderwijsbond CNV. „Het ergste dat ik heb meegemaakt is een docente die is verkracht in haar eigen lokaal”, stelt hij.

Ook de VO-raad herkent de stelling van Prins. Bovendien blijkt uit de laatste Veiligheidsmonitor van het ministerie van Onderwijs dat een vijfde van het onderwijzend personeel te maken heeft met verbale agressie. Nog eens 17 procent met ’sociaal en materieel geweld’.

Lees verder: Scholen stoppen agressie tegen docent in doofpot