’Echte discussie gaat niet over de vraag of die groep kinderen mag blijven’

Met het 9-jarige jongetje Nemr biedt tv-maker Tim Hofman (links) Kamerfractievoorzitters een petitie aan voor een kinderpardon. Onder druk van dergelijke beeldvorming bezwijkt de wet, stelt Sebastien Valkenberg. Ⓒ ANP

Moet het kinderpardon nu wel of niet worden versoepeld? De Tweede Kamer is sterk verdeeld over dit uiterst gevoelige vraagstuk, dat voor morgen op de agenda staat. Cultuurfilosoof Sebastien Valkenberg hoopt dat de Kamer zich vasthoudt aan de wet en niet aan beeldvorming.