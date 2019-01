Vonnis ex-campagneleider Trump uitgesteld na leugens

Advocaat Kevin Downing, die Paul Manafort verdedigt. Ⓒ AP

WASHINGTON - De bepaling van de celstraf van Paul Manafort, de ex-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is uitgesteld. Een federale rechter in de staat Virginia kwam tot die beslissing omdat Manafort volgens het bureau van speciaal aanklager Robert Mueller heeft gelogen bij de deal die hij met Mueller had gesloten.