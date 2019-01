Opgepast: gladde wegen door vrieskou

Voor het hele land behalve de Waddeneilanden is code geel afgegeven. „Pas uw rijgedrag aan”, waarschuwt het weerinstituut. De waarschuwing geldt van 04.00 uur tot ongeveer 11.00 uur ’s ochtends. Aan het eind van de ochtend verdwijnt de gladheid.

De rest van de dag is volgens het KNMI wisselend bewolkt met nog een enkele winterse bui. „Overdag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend is er in het (noord)westen tijdelijk meer bewolking en mogelijk valt daar plaatselijk enige tijd regen of natte sneeuw”, meldt het instituut. Morgen valt er geleidelijk aan opnieuw sneeuw.

Dinsdag ging het in alle vroegte vermoedelijk door de gladheid al mis. Een automobilist reed in het Friese Arum een sloot in. De bestuurder kwam zelf uit het voertuig en is per ambulane naar het ziekenhuis gebracht.